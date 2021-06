La Ligue des écrivains femmes du Maroc lance le “Prix de l’Écrivaine Maghrébine”

La Ligue a expliqué dans un communiqué que la création de ce prix, qu’elle entend par la suite en faire un prix arabe, s’inscrit dans le cadre de la promotion d’une culture de créativité, de qualité et d’excellence, en hissant le niveau de conscience esthétique et cognitive et en encourageant l’émancipation et la cohésion.

Selon la même source, ce prix vise à enrichir la scène culturelle maghrébine et à renforcer le partenariat culturel entre les écrivaines maghrébines en encourageant ces dernières à être créatives et à s’inscrire dans un esprit de compétition. Chaque édition portera le nom d’une femme maghrébine qui se serait distinguée dans le domaine de la culture et de la créativité, précise le communiqué, notant que la première édition portera le nom de la regrettée écrivaine marocaine Touria Lihi. A cet égard, la Ligue des écrivains femmes du Maroc a ouvert la réception des demandes de candidature pour cette première édition, du 1er juillet au 30 octobre 2021, l’annonce des vainqueurs du prix étant prévue lors du Salon international de l’édition et du livre de Casablanca. Les vainqueurs seront célébrés à travers la publication de leurs œuvres à l’occasion de la Journée nationale de l’écrivaine marocaine, le 9 mars.

Les œuvres éligibles sont celles écrites soient en arabe classique, en amazigh, en dialecte hassani ou en langues étrangères, n’ayant pas fait l’objet d’une publication auparavant, que ce soit en version imprimé ou numérique, et avec un nombre de pages ne dépassant pas les 100 pages au niveau de la poésie et des nouvelles, et 200 pages pour les romans et le théâtre, souligne le communiqué, faisant observer que la candidate ne peut participer à plus d’une catégorie du prix.

Les textes doivent être envoyés sous format papier en un exemplaire à l’adresse temporaire de la Ligue au Club de la Presse au Maroc, avenue Mohamed El Yazidi, quartier Hassan à Rabat, ainsi que sous format électronique à l’email [email protected], le tout joint d’une biographie de l’auteur.

La supervision et la direction du prix sont assurées par une instance issue du Conseil des sages de la Ligue, tandis que le Bureau Exécutif et une commission du Conseil d’administration se chargeront de la classification des œuvres nominées. Les jurys sont formés de personnalités des cinq pays du Maghreb dans le respect des principes de transparence et d’objectivité, en vue de choisir une œuvre lauréate dans chacune des catégories du prix, selon des critères esthétiques et critiques précis.

Un prix sera décerné aux écrivaines remportant les premières places, ainsi qu’une récompense pour celles arrivant en deuxième et troisième places, avec la publication de leurs oeuvres.