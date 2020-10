Le taux de chômage en France grimperait à 9,7% de la population active en fin d’année, soit 1,6 point de plus qu’un an plus tôt, selon la note de conjoncture de l’Insee publiée mardi.

Cette hausse est la conséquence des suppressions d’emplois massives intervenues au premier semestre (715.000 emplois salariés) qui n’augmenteraient que très légèrement au second semestre pour atteindre 730.000 emplois salariés et 840.000 emplois au total.