France: le projet de loi sur l’immigration adopté par le Parlement

Le Parlement français a définitivement adopté mardi 19 décembre le projet de loi sur l’immigration. A l’Assemblée nationale, 349 députés ont voté pour et 186 contre, après un vote favorable du Sénat plus tôt dans la soirée.

« Le texte immigration est voté définitivement. Un long combat pour mieux intégrer les étrangers et expulser ceux qui commettent des actes de délinquance. Un texte fort et ferme. Sans les voix des députés RN », a écrit le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sur le réseau social X, à l’issue du vote à l’Assemblée nationale où le projet de loi a été adopté par 349 voix pour et 186 contre, après un vote favorable du Sénat plus tôt dans la soirée. »

Le texte a été voté « sans les voix » des députés du Rassemblement national, assure encore M. Darmanin.

Un peu plutôt dans la soirée, le Sénat, majoritairement à droite, avait largement voté le projet de loi avec 214 votes pour et 114 contre.

Lors d’une réunion mardi soir avec les députés Renaissance, la Première ministre a fustigé la « grossière manœuvre » du Rassemblement national, qui a annoncé son intention de voter le texte à l’Assemblée.

« Nous apprécierons les résultats du vote sans prendre en compte les voix du RN », a déclaré la cheffe du gouvernement.

Eric Ciotti, patron des Républicains, a qualifié le texte voté par l’Assemblée nationale comme une « victoire historique pour la droite. Quand on ne fait pas de “en même temps”, c’est utile pour les Français ! », s’est -il réjoui sur le réseau social X.

Parmi les élus Renaissance, 20 députés ont voté contre, dont, comme annoncé, Sacha Houlié et Gilles Le Gendre, et 17 se sont abstenus. Au MoDem, 5 députés ont voté contre et 15 se sont abstenus, tandis que chez Horizons, seuls deux ont voté contre.