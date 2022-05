France: le chômage en très légère hausse en avril, une première depuis un an

Il s’agit d’une hausse de 0,3 % qui porte le total des chômeurs de cette catégorie à 3.169.300, d’après les chiffres publiés par la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares).

Le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A a de nouveau reculé de 5% au premier trimestre 2022, précise la même source, tandis qu’en glissement annuel, la baisse est de 15,7%.

En prenant en compte les catégories A, B (moins de 78h de travail dans le mois) et C (+ de 78 heures de travail), la baisse est de 2,7% sur le trimestre et de 8,2% sur un an, note la Dares, qui relève du ministère du Travail.

“Le nombre de demandeurs d’emploi sans aucune activité continue de baisser fortement au premier trimestre. Notre objectif des 5 prochaines années est clair : cap sur le plein emploi !”, avait réagi fin avril Elisabeth Borne, alors ministre du Travail, nommée cheffe du gouvernement dans le cadre du remaniement ministériel consécutif aux dernières élections présidentielle du 24 avril.