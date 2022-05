Le Maroc et la Hongrie veulent inscrire le partenariat économique dans la même dynamique que connaissent leurs relations politiques (Commission mixte)

A l’issue des travaux de la 4 ème Commission mixte Maroc-Hongrie, qui s’est tenue les 24 et 25 mai à Budapest, les deux parties ont convenu de renforcer et de diversifier leur coopération économique dans différents secteurs d’intérêt commun, notamment le commerce, l’industrie, la convergence réglementaire, la promotion de l’investissement, l’énergie, le transport, la gestion de l’eau, la santé, le développement durable, la recherche et l’innovation, l’agriculture, l’enseignement supérieur et de développer des complémentarités en particulier dans des secteurs clés, dans une logique d’un partenariat mutuellement avantageux.

Selon un communiqué publié à l’issue des travaux de la commission mixte, les deux parties ont convenu de créer un groupe de travail conjoint dédié au commerce et aux investissements, dont la mission principale est de mettre en œuvre des actions visant à développer les échanges commerciaux bilatéraux, la valorisation du potentiel d’exportation des deux pays, le renforcement des investissements, et l’amélioration de l’accès à leurs marchés respectifs.

Elles ont également souligné la contribution du secteur privé des deux pays dans l’approfondissement des relations économiques. Dans cet esprit, elles ont salué la tenue, le 16 mai à Casablanca, du Forum des Affaires Maroc-Hongrie et la signature, le 23 mars dernier, d’un mémorandum d’entente entre la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Chambre de Commerce et d’Industrie hongroise (HCCI) portant sur la mise en place du nouveau Conseil d’Affaires Maroc-Hongrie.

Les deux parties ont également souligné l’importance de créer des synergies entre la coopération UE-Maroc et la coopération Maroc-Hongrie, de mener conjointement des projets économiques dans le cadre de la coopération tripartite vis-à-vis de l’Afrique en utilisant le Maroc comme un hub vers le continent africain sur la base de son expérience de coopération avec les pays africains.

A l’issue des travaux de cette 4ème Session, les deux parties ont adopté le Procès-Verbal de la session qui servira de feuille de route pour la poursuite de la coopération économique entre les deux pays et procédé à la signature d’un mémorandum d’entente de coopération entre l’Agence marocaine pour le développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) et l’Agence hongroise pour la Promotion des Exportations (HEPA), qui vise à promouvoir les investissements et les exportations entre le Maroc et la Hongrie.

La 4 ème Commission mixte Maroc-Hongrie a été co-présidée du côté marocain, par l’ambassadeur Directeur général au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Fouad Yazourh, et du côté hongrois, par le Secrétaire d’Etat chargé de la Politique sécuritaire au ministère hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Péter Sztaray.

Cette session, qui a connu la participation d’un nombre important de représentants de divers départements ministériels marocains et hongrois, ainsi que de l’ambassadeur du Royaume en Hongrie Karima Kabbaj, a été l’occasion pour les deux parties de souligner les liens étroits d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays, marquées par une convergence de vues sur les questions d’ordre bilatéral et international.

La partie hongroise a réitéré à cette occasion le caractère stratégique qu’elle accorde à ses relations avec le Maroc.