Tibu Africa et Decathlon Maroc pour une alliance sportive et humaine au profit des jeunes

Signée par le Directeur Général de Decathlon Maroc, Borja Sanchez et le Président de l’ONG Tibu Africa, Mohamed Amine Zariat, cette convention vise à promouvoir des valeurs fortes à travers l’alliance Marque et Sport, en véhiculant des messages à fort impact social auprès de la jeunesse en général et de la jeune fille en particulier, indique un communiqué conjoint de Decathlon Maroc et Tibu Africa.

Investir dans l’insertion des jeunes par le sport et des jeunes filles par le football, sont pour Tibu Africa et Decathlon Maroc des facteurs clés de réussite dans le processus de libéralisation du potentiel et du développement des compétences de la jeunesse.

Cette union entre le premier opérateur de vente d’articles du sport au Maroc Decathlon et l’ONG Tibu Africa leader dans l’insertion professionnelle des jeunes et des femmes par le sport, est tributaire d’une vision commune, afin de créer une alliance marque et sport entre Decathlon et les bénéficiaires des différents programmes. Ce partenariat signé aujourd’hui a pour objectif de mettre en place un espace d’expression pour libérer le potentiel de la jeune fille et développer ses compétences grâce à la force du sport et d’offrir l’occasion à des centaines de jeunes en formation d’acquisition de compétences professionnelles, à travers l’organisation de stages et des activités au sein d’un environnement compétitif alliant ainsi théorie et pratique sportive. Il s’agit aussi de mettre en synergie les actions menées conjointement par les deux structures au profit des jeunes et de la femme et de créer une plateforme d’accompagnement répondant tant aux besoins des coachs des centres que des différents bénéficiaires des programmes élaborés par l’ONG Tibu Africa.

A ce titre M. Sanchez, cité dans le communiqué, a déclaré “dans le cadre de notre politique RSE et fidèles à notre vision stratégique qui consiste à rendre le sport accessible pour tous les marocains et particulièrement les jeunes filles, nous nous réjouissons aujourd’hui de ce partenariat avec notre partenaire Tibu”. “Ce partenariat qui vise à améliorer les compétences des jeunes à travers les valeurs nobles du sport tel que l’engagement, le surpassement de soi, le respect et l’intégrité, est un exemple concret de ce que peuvent apporter les acteurs économiques à leurs écosystèmes en parfaite cohérence avec leurs métiers”, a-t-il ajouté.

A rappeler que Décathlon qui met les jeunes au centre de sa stratégie d’entreprise à travers notamment son programme d’intégration des jeunes en leur offrant la possibilité de travailler tout en poursuivant leurs études, initie ce partenariat avec l’ONG Tibu Africa en offrant les équipements sportifs nécessaires pour les 200 bénéficiaires et leurs encadrants sportifs et s’engage à coorganiser et accueillir également des journées de l’emploi afin de faciliter l’insertion des jeunes par le sport en leur offrant des stages et des formations adaptées.

“Par ce partenariat, nos jeunes champions bénéficiaires de nos différents programmes, pourront, non seulement bénéficier d’équipements multiformes répondant à leurs besoins, mais surtout auront l’occasion de pouvoir vivre de passionnantes et réelles immersions socio-professionnelles au sein d’une structure comme Decathlon, qui valorise en permanence le développement des compétences des jeunes et des femmes par la pratique des activités sportives à travers les outils qu’elle développe”, a déclaré M. Zariat, Ashoka Fellow & Président-Fondateur de l’ONG Tibu Africa.

Le numéro 1 des articles de sport, Decathlon Maroc est le premier opérateur de vente d’articles de sport en libre-service. Il a pour objet la création et la distribution des équipements sportifs. Decathlon maîtrise toutes les étapes de la vie de ses produits, de la recherche et développement à la vente en passant par la conception, la production, et la logistique.

L’objectif ultime de Decathlon consiste à favoriser l’accessibilité à la pratique du sport en commercialisant des produits sportifs au travers les marques du groupe. Il s’engage à satisfaire au mieux ses utilisateurs sportifs grâce aux conseils des leaders sportifs ainsi que le rapport qualité prix attrayant.

Tibu Africa est une ONG qui utilise la force du sport pour concevoir des solutions sociales et innovantes dans le domaine de l’éducation, l’autonomisation et de l’inclusion socio-économique des jeunes et des femmes par le sport.

En tant que principale organisation dans l’éducation et l’insertion des jeunes par le sport au Maroc et en Afrique avec une large couverture nationale dans plus de 18 villes, 12 régions du Royaume et 5 capitales africaines, et en phase avec son ambition de devenir la locomotive du sport pour le développement en Afrique à l’horizon 2030, Tibu Africa s’est engagée à contribuer dans la réalisation des 17 Objectifs de développement durable (ODD) et les considère comme une opportunité de positionner le sport comme un outil puissant pour concevoir des solutions innovantes face à la complexité des défis du 21ème siècle.