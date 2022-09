France : des manifestations dans tout le pays pour les salaires et les retraites

Selon les organisateurs, quelque 40.000 manifestants ont marché à Paris derrière une banderole proclamant “augmentation des salaires, minima sociaux, bourses et retraites”.

Dès la matinée, plusieurs milliers de personnes avaient aussi manifesté à Marseille, à Nantes, à Besançon, à Toulouse, à Strasbourg, à Belfort, à Caen, au Havre ou encore à Rouen. À La Réunion, un millier de personnes ont défilé dans les rues de Saint-Denis (nord de l’île) et à Saint-Pierre (sud), selon les médias.

Le secrétaire général de la Confédération générale du travail (CGT), Philippe Martinez, a mis en avant un premier avertissement au gouvernement et au patronat pour que s’engagent rapidement des négociations salariales et pour signaler, “puisque c’est l’actualité”, que les Français ne veulent “pas travailler plus longtemps”, en référence au projet de réforme des retraites portant l’âge de départ à la retraite à 65 ans contre 62 actuellement.

Le ministère de l’Éducation nationale a rapporté à la mi-journée un taux de grévistes de 11,01% chez les enseignants. Le Snes-FSU a revendiqué, lui, 30% de grévistes dans les collèges et lycées, tandis que le Snuipp-FSU en a recensé 20% dans le primaire.

Côté transports, trois syndicats sur quatre, y compris la CFDT-Cheminots, avaient appelé à la grève à la SNCF. Des perturbations ont été signalées sur certaines lignes TGV Inoui, Intercités, Ouigo, TER, et Transilien en Ile-de-France.

La CGT a revendiqué, pour cette première journée de mobilisation interprofessionnelle depuis la rentrée, plus de 250.000 participants dans près de 200 manifestations en France, contre près de 80.000 le 17 mars et plus de 150.000 le 27 janvier.