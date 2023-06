France : consulat mobile au profit des Marocains de Carrières-sous-Poissy

Ce consulat mobile intervient en application des Hautes Orientations du Roi Mohammed VI entourant la communauté marocaine établie à l’étranger de Sa bienveillante sollicitude et dans le cadre de l’opération « Marhaba 2023», indique le consulat dans un communiqué.

Cette opération, organisée avec le soutien de la Mairie de Carrières-sous-Poissy, a permis de fournir divers services et prestations consulaires de proximité aux Marocains, venus nombreux, dont notamment la remise et demande de passeports biométriques et de cartes nationales d’identité électronique, la transcription de naissances, la légalisation de signatures, le retrait des actes adoulaires ainsi que le conseil juridique.

A cette occasion, le consul général du Maroc à Pontoise, Salah Eddine Taouis, a eu des échanges avec des acteurs du tissu associatif marocain ainsi qu’avec le maire de la ville, Eddie Ait, et sa première adjointe, Laila Ouakka, notamment sur la situation de la communauté marocaine établie dans cette ville, ajoute le communiqué.

Cette opération fait partie d’une série de quatre consulats mobiles programmés en ce mois de juin par le Consulat général du Royaume à Pontoise au profit des membres de la communauté marocaine. Après celui organisé à Evreux (département de l’Eure), deux autres opérations similaires sont prévues, une à Nogent-sur-Oise (département de l’Oise) le 17 juin et l’autre à Rouen (Département de la Seine Maritime) le 24 juin.