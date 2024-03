Fin des opérations de déblaiement sur le site de l’attentat près de Moscou

Le ministère russe des Situations d’urgence a annoncé, mardi, la fin des opérations de déblaiement sur le site de l’attentat meurtrier survenu il y a quatre jours dans la salle de concerts Crocus City Hall à Krasnogorsk, une ville située à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale.

« La suite des travaux sera effectuée à l’aide d’équipements d’ingénierie », a indiqué le département, cité par l’agence de presse russe TASS.

Au total, les sauveteurs ont démantelé et déblayé plus de 900 mètres cubes de structures effondrées et ont examiné les décombres à l’aide de robots spécialisés. La brigade canine du Centrospas et le centre Leader ont participé aux opérations, ajoute-on.

« Avant que l’équipement lourd ne puisse entrer en action, les sauveteurs ont coupé et démantelé manuellement les structures », a précisé le ministère, notant qu’au total plus de 1.000 personnes et 300 unités d’équipement ont participé aux opérations de sauvetage et de nettoyage.

Onze personnes impliquées dans l’attaque ont été arrêtées, dont les 4 auteurs présumés.

Au cours de la journée, un huitième suspect dans l’enquête sur l’attentat du Crocus City Hall a été placé en détention provisoire par un tribunal de la capitale.

« Un tribunal de Moscou a placé en état d’arrestation un autre participant à l’attentat terroriste du Crocus City Hall », où au moins 139 personnes ont été tuées et 182 autres blessées, ont annoncé les autorités judiciaires sans détailler ce qui est reproché à cet individu.

Au moins sept individus, les quatre auteurs présumés et trois suspects liés à l’attentat, avaient été placés en détention provisoire, dimanche et lundi, après leur comparution devant un tribunal de la capitale.

La détention provisoire des sept individus a été fixée jusqu’au 22 mai et peut être prolongée dans l’attente de leur procès, dont la date n’a pas encore été fixée. Accusés de « terrorisme », les sept individus encourent la prison à perpétuité.

Lors d’une réunion consacrée, lundi, aux mesures prises suite à l’attentat, le président russe Vladimir Poutine a indiqué que l’attaque a été perpétrée par des « islamistes radicaux ».