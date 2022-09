Fatiha Otmane réélue présidence de la Commission socio-culturelle du Conseil des femmes d’affaires arabes

La réélection de Mme Otmane est intervenue en marge de l’Assemblée générale du Conseil, marquée par la présence d’une importante délégation marocaine, en plus de l’Ambassadeur du Maroc en Égypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des États arabes, Ahmed Tazi. Lors de cette réunion, Hessa Saad al-Abdullah Al-Sabah a été également réélue présidente du Conseil pour la même période, Khairiah Dashti (Koweït) Secrétaire générale, Najlaa Edward (Egypte), Secrétaire et Carmen Zgheib (Liban), Secrétaire financière. A cette occasion, Mme Otmane a souligné que la présence du Maroc pour un troisième mandat au Conseil et la réélection du Royaume membre du Conseil d’administration confirment la présence et la forte intégration de la femme marocaine dans de nombreuses organisations internationales, dont cette institution arabe.

Elle a indiqué, dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, que l’adhésion du Maroc à ce Conseil s’inscrit dans le cadre de la vision sage du Roi Mohammed VI, qui a donné à la femme marocaine une place particulière dans tous les domaines sociaux, économiques, politiques et même religieux, ce qui a renforcé l’image du Maroc au sein de la communauté internationale, en tant qu’acteur régional et international, dans le domaine de la défense des droits des femmes, et de leur autonomisation économique et sociale, en l’occurrence dans le domaine des affaires.

Mme Otmane a ajouté que son élection à la présidence de la commission culturelle et sociale du Conseil renforce la confiance dont jouissent les femmes marocaines dans les milieux d’affaires arabes et étrangers, notant que la forte présence marocaine à de telles réunions, consolide la relation entre les femmes d’affaires marocaines et arabes. Elle a noté que la participation marocaine à cette réunion a permis l’échange d’expériences et d’expertise accumulées par les femmes d’affaires marocaines avec leurs homologues arabes, rappelant les activités et les programmes que les femmes d’affaires arabes au Maroc organisent chaque année.

La séance d’ouverture de cette réunion a vu la projection d’un film documentaire relatant les 23 ans d’histoire du Conseil, depuis sa création dans la Ligue arabe le 29 septembre 1999.