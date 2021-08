Escalade à la frontière libano-israélienne: la Finul appelle à un cessez-le-feu “immédiat”

“C’est une situation très dangereuse, avec des actes d’escalade observés des deux côtés au cours des deux derniers jours”, a affirmé la Finul dans un communiqué.

Le commandant de la mission onusienne, le général Stefano Del Col, a affirmé être en contact avec les parties concernées, les appelant à “cesser immédiatement le feu”.

Le Hezbollah a déclaré vendredi avoir tiré des dizaines de roquettes sur des territoires dans la région contestée du plateau du Golan occupé par Israël depuis 1967, à la suite de frappes aériennes israéliennes sur le sud du Liban.

En 2006, la dernière grande confrontation entre Israël et le Hezbollah avait fait plus de 1.200 morts côté libanais, en majorité des civils, et 160 côté israélien, en majorité des militaires.