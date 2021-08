Le Maroc et la Mauritanie signent un mémorandum d’entente dans le domaine de l’emploi

Cette coopération porte essentiellement sur les politiques et programmes de promotion de l’emploi, ainsi que sur leur suivi et leur évaluation, la médiation dans le domaine de l’emploi et de l’insertion professionnelle, ainsi que le diagnostic du marché de l’emploi.

En vertu de ce mémorandum, les deux pays sont appelés à conclure des accords de partenariat et de coopération en matière de formation des ressources humaines et de leur valorisation, ainsi que dans les domaines du leadership des affaires et de la création de petites et moyennes entreprises au bénéfice des demandeurs d’emploi.

Aux termes de ce mémorandum, les deux parties se sont également mises d’accord sur l’échange des compétences professionnelles, des expériences, des programmes et des études dans les domaines liés à l’emploi.

Le mémorandum prévoit de même la création d’un comité technique composé de 3 représentants de chaque ministère afin d’élaborer un programme annuel de suivi et d’évaluation des mesures mises en œuvre, en plus de l’échange de visites entre les deux parties.

S’exprimant à cette occasion, le ministre mauritanien de l’Emploi et de la Formation professionnelle, M. Taleb Ould Sid’Ahmed a souligné que la signature de ce mémorandum d’entente témoigne de la solidité des relations existant entre Rabat et Nouakchott.

Il a rappelé que les deux pays sont liés par des conventions de coopération, qui ont permis l’organisation de plusieurs voyages d’études et donné l’occasion à plusieurs responsables mauritaniens d’acquérir les compétences souhaitées.

Il a noté que l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) avait accompagné l’agence mauritanienne pour l’emploi des jeunes depuis sa création, précisant que ces deux instances sont liées par des accords ayant permis à plusieurs cadres mauritaniens d’effectuer des visites pour s’inspirer de l’expérience marocaine dans le domaine de la promotion de l’emploi.

Dans une déclaration à la MAP, M. Mohamed Hazim, directeur de l’observatoire national du marché du travail relevant du ministère de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle a indiqué que la signature de ce mémorandum est de nature à donner une nouvelle impulsion aux relations de coopération fructueuse entre la Mauritanie et le Maroc, notamment dans les domaines de l’emploi et de l’insertion professionnelle.

Il a relevé que le Maroc et la Mauritanie sont appelés à prendre des mesures permettant de bien gérer l’offre et la demande en matière d’emploi avec l’objectif de promouvoir ce secteur et améliorer l’employabilité des jeunes et leur protection sociale.

Dans ce sens, il a mis l’accent sur le rôle des instances de médiation pour assurer une gestion optimale du marché de l’emploi aux plan local, régional et international, ainsi qu’en matière de coordination des efforts pour le développement des ressources humaines en général et l’insertion professionnelle en particulier.

Le responsable a appelé à la mise en place dans les plus brefs délais d’un programme exécutif des dispositions du mémorandum d’entente signée, l’objectif étant de promouvoir l’emploi et l’insertion professionnelle dans les deux pays.

A cet égard, M. Hazim a qualifié de “positif” le bilan de la coopération maroco-mauritanienne, que ce soit dans le cadre du programme de travail portant sur la formation professionnelle et l’emploi 2010-2012 ou dans le cadre de l’Accord-cadre de partenariat entre l’ANAPEC et l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes en Mauritanie.

Il a enfin souligné que la question de l’emploi constitue pour le Royaume une priorité, ajoutant que cette importance se reflète dans les programmes et chantiers ouverts dans tous les secteurs visant la promotion de l’emploi et l’intégration du plus grand nombre de demandeurs du travail.