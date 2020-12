John Belizaire: “Le projet éolien Harmattan à Dakhla permettra au Maroc de devenir un véritable hub technologique”

S’exprimant lors d’une conférence de presse virtuelle sur l’état d’avancement du projet, M. Belizaire a relevé que pendant près de trois ans, Soluna Technologies LTD a travaillé sur le développement d’un parc éolien de 900 MW sur plus de 10.000 hectares à Dakhla, avec une ferme de centres de données modulaires colocalisés, notant que ces mêmes centres seront dédiés à la fourniture de capacités de calculs aux réseaux mondiaux de blockchain.

Il a, dans ce sens, relevé que la technologie blockchain est désormais adoptée par certaines des plus grandes institutions financières du monde, notamment JP Morgan Chase, PayPal, Goldman Sachs, Square, Inc, CME, Intercontinental Exchange.

Ce projet, qui nécessitera un investissement global de 2,5 milliards de dollars, a le potentiel de générer plus de 400 emplois hautement qualifiés au cours de sa durée de vie, a-t-il dit, notant que Soluna prévoit de mettre en place un centre d’excellence local développant une expertise en matière de technologie des blockchains, accessible à un marché mondial en pleine croissance.

Il a de même noté que ce projet est conforme aux Hautes orientations du Roi Mohammed VI pour promouvoir les ressources des provinces du Sud. M. Belizaire a cet égard souligné que le Souverain, dans son récent discours prononcé à l’occasion de la commémoration de la Marche Verte, a indiqué que “cette zone qui abonde en ressources et en potentialités, sur terre comme en mer, servira ainsi de passerelle et de trait d’union entre le Maroc et sa profondeur africaine. À cet égard, il importe d’investir dans les espaces maritimes, tant pour le dessalement de l’eau de mer que pour l’exploitation des énergies renouvelables d’origine éoliennes ou hydroliennes”.

Évoquant les avancées du projet au Maroc, le CEO de Soluna a relevé que durant les dernières années, moult efforts ont été déployés dans le développement de ce projet, notamment l’exploitation des campagnes de mesures du vent détaillées et conformes aux standards de la norme IEC, l’effectuation de relevés topographiques et la signature d’un contrat d’ingénierie avec le cabinet international DNV GL, qui délivre des services de tests et de conseils mondialement reconnus dans la chaîne de valeur énergétique, dans le domaine des renouvelables et de l’efficacité énergétique notamment.

Après avoir rappelé que le Sud du Maroc constitue l’une des régions les plus prometteuses pour la production d’énergie renouvelable dans le monde, M. Belizaire a souligné que cette ressource éolienne riche, combinée à la plus récente technologie de turbine et de batterie, ne peut qu’établir des records mondiaux en termes de coût actualisé d’énergie et de facteur d’utilisation.

Il a, par ailleurs, fait remarquer que Soluna s’engage dans le cadre de son programme social, à reverser 1% de ses revenus à des projets sociaux au profit des populations locales, à travers le financement d’infrastructures autour du site, notamment des écoles, des cliniques, des centres de loisirs, etc.

“Les bénéfices du projet Soluna iront donc au-delà d’un cadre purement économique et financier dans la mesure où nous plaçons les investissements socialement responsables et les besoins de la population locale et du développement local au centre de notre investissement”, a-t-il ajouté.