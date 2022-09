Emploi : examen au Caire des moyens de promouvoir la coopération maroco-omanaise

Les discussions, tenues en marge de la participation du ministre marocain aux travaux de la 48-ème session de la Conférence arabe du Travail, présidée par le Maroc, ont porté également sur les compétences, l’inclusion économique, les moyennes entreprises, les salaires, la mobilité de la main-d’œuvre marocaine à l’international, ainsi que sur la formation continue.

Par ailleurs, cette rencontre a été l’occasion de prendre connaissance de l’expérience marocaine en matière de dialogue social et de passer en revue les missions et l’organisation du ministère de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale dans le marché du travail, tout en contribuant à son amélioration.

Outre, M. Sekkouri, la délégation marocaine prenant part à cette rencontre comprend également l’ambassadeur du Maroc en Egypte et Représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des États arabes, M. Ahmed Tazi, et des représentants des secteurs gouvernementaux, des employeurs et des travailleurs.

Cette 48-ème session de la Conférence arabe du travail connait également la participation de ministres, chefs et membres de délégation d’organisations professionnelles des employeurs et des centrales syndicales de 21 pays arabes.