Elections régionales: Najat Vallaud-Belkacem cible d’une campagne raciste et haineuse

L’ancien ministre française de l’Education d’origine marocaine, Najat Vallaud-Belkacem, fait l’objet d’une campagne abjecte, raciste et haineuse.

Les affiches électorales de la candidate socialiste aux élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes ont été ciblées par des tags haineux et racistes, a révélé le mensuel d’investigation LyonMag,

“Retourne au Maroc”, “Elle a perverti des enfants”, “La France aux Gaulois” ont été tagués sur ces affiches électorales, un mois avant les élections.

Une plainte sera déposée, a affirmé le parti socialiste de Bron qui a fermement condamné ces propos haineux.

“Depuis de nombreuses semaines, les affiches électorales et le mobilier urbain sont régulièrement dégradés et des insultes mentionnées. Une étape supplémentaire a été franchie avec les propos xénophobes et haineux inscrits dans la journée du 25 mai”, a regretté la section locale du PS auprès de LyonMag.

Selon les informations du magazine, des croix gammées ont également été réalisées sur des affiches de Najat Vallaud-Belkacem placardées dans l’ouest lyonnais.