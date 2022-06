Elections régionales andalouses : le PP obtient la majorité absolue

Le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) a enregistré son pire résultat de l’histoire avec 31 sièges et Ciudadanos (Cs) est laissé hors du Parlement après avoir été partenaire du PP dans le premier gouvernement non socialiste de la communauté autonome.

La populaire Juanma Moreno obtient ainsi la première majorité absolue en Andalousie depuis 2008, lorsque le socialiste Manuel Chaves avait obtenu 56 sièges après avoir remporté 61 députés quatre ans plus tôt.

Le PP obtient plus du double de sièges et de soutien dans les urnes par rapport aux élections régionales de 2018 (où il a obtenu 26 députés et 20,8% des voix) et brise tous les plafonds historiques du parti en Andalousie, qui n’a remporté les élections régionales qu’en 2012 avec Javier Arenas à sa tête avec 50 sièges, bien qu’il n’ait pas réussi à atteindre le gouvernement en raison du pacte entre le PSOE et IU.

Le PSOE aggrave le résultat de Susana Díaz en 2018, qui a laissé place au premier gouvernement sans présence socialiste de l’histoire de l’Andalousie avec le résultat le plus bas du parti aux élections régionales quand il a obtenu 33 députés, plus d’un million de voix et un pourcentage de soutien de 28%, supérieur à celui obtenu maintenant par Juan Espadas.