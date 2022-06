Botola Pro D1 ” Inwi ” (26e journée) : le Wydad de Casablanca bat largement la Jeunesse sportive Salmi (3-0)

Déjà en tête à la mi-temps (1-0), le Wydad a augmenté son avance pendant la deuxième période, et a fini le match sur le score de 3-0.

Plus tôt cette saison, les Rouges avaient surclassé la JS Salmi à l’occasion de la 11e journée (3-4).

La première réalisation a été inscrite dès la 9e minute par le biais d’une action de Guy Mbenza en faveur des Rouge et Blanc. Casablanca a ensuite enfoncé le clou avec un penalty tiré par Yahya Jebrane à la 61e minute et un but de Badii Aouk à la 76e minute.

Suite à cette rencontre, l’équipe casablancaise, 56 points, demeure à la première place, alors qu’Had Soualem recule à la dixième place du classement avec 31 points.

Pour la prochaine journée de Botola Pro D1, la JSS évoluera à domicile contre le Chabab de Mohammédia, tandis que le WAC jouera à l’extérieur face à la Renaissance de Berkane.

Fiche technique

Botola Pro D1, 26e journée

Wydad de Casablanca – Jeunesse sportive Salmi : 3-0, 1-0 à la mi-temps

Au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, dimanche 19 juin 2022, coup d’envoi à 19h15

Arbitre : Reddad Daki