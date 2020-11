DSK, président de l’association MekkiL’, lance le projet-pilote “douars en vie” à Marrakech

Le choix s’est porté sur Douar Seraghna comme bénéficiaire du projet-pilote, qui sera amené à être dupliqué dans d’autres douars avec le soutien de la Fondation Dacathlon.

« Douars en vie », est un projet-pilote qui a pour principal objectif de contribuer à réduire les inégalités sociales et territoriales et de soutenir les populations les plus vulnérables.

prévu sur 5 ans, le projet s’appuie sur trois axes majeurs: l’éducation, la santé et l’épanouissement personnel, notamment, par le sport en respectant l’environnement.

Le plan d’action privilégie la protection de la mère et de l’enfant ainsi que la jeunesse avec l’ouverture du centre préscolaire Fath.

Ceci a été rendu possible grâce à la prise en charge par l’association de la rémunération des deux institutrices et de la rénovation du bâtiment. Ce centre qui n’accueillait qu’une vingtaine d’enfants voit ainsi son effectif porté à 48 aujourd’hui.

Le centre de l’association locale Fath dispose maintenant de deux classes avec deux niveaux scolaires et a été entièrement réhabilité, rénové, réaménagé et équipé de fournitures scolaires, manuels et jeux pédagogiques.

Une bibliothèque, en partenariat avec l’ONG française Biblionef, a également été ouverte avec des manuels scolaires adaptés aux préscolaires et aux primaires. Elle accueille désormais les enfants et les jeunes du Douar Seraghna ainsi que des douars avoisinants. Elle sera complétée très prochainement avec des livres en langues arabe et anglaise.

En outre, 50 collégiens et lycéens du Douar Seraghna se sont vus distribués des vélos Decathlon afin qu’ils puissent accéder à leurs établissements scolaires distants de 8 à 13 kms de leur domicile.

M. Strauss-Kahn a procédé avec les autorités et les entreprises partenaires à la remise des vélos aux jeunes élèves, tout en soulignant à travers un bref discours l’importance de l’éducation. « Vous devez étudier d’abord pour vous-mêmes mais aussi pour votre famille et pour le Royaume tout entier. Ce projet pilote a vocation ensuite à être dupliqué dans d’autres douars » a-t-il déclaré.