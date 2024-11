Donald Trump nomme Susie Wiles cheffe de cabinet à la Maison Blanche

Wiles, 67 ans, qui a fait partie de l’équipe de campagne de Trump en 2016 et 2020, sera la première femme de l’histoire américaine à servir à ce prestigieux poste.

“Susie Wiles m’a aidé à remporter l’une des plus grandes victoires politiques de l’histoire américaine et a joué un rôle essentiel dans mes campagnes réussies de 2016 et 2020”, a déclaré Trump dans un communiqué.

Républicaine de longue date, cette native de l’Etat du New Jersey, a fait ses preuves en tant que manager efficace des campagnes électorales.

Elle a débuté sa carrière en tant que membre de l’équipe de campagne de Ronald Reagan dans les années 198 et a travaillé, depuis, pour de nombreux responsables politiques tant comme conseillère ou dans l’équipe de campagne.

En 2016, Wiles a servi comme coordinatrice de campagne de Trump en Floride, avant d’être choisie en 2021 directrice du Comité d’action politique « Save America». Depuis janvier 2023, elle a chapeauté la campagne et servi de principale conseillère politique au candidat présidentiel.

En tant que directrice de cabinet de la Maison Blanche, Wiles jouera un rôle essentiel dans la formation de la prochaine administration américaine, qui présidera aux destinées de la puissance mondiale pendant les quatre prochaines années.

L’investiture officielle de Donald Trump pour un second mandat aura lieu le 20 janvier 2025.