Des négociations lundi entre la Tunisie et le FMI sur un nouveau programme de financement

Des négociations officielles vont démarrer officiellement lundi entre la Tunisie et le FMI sur un nouveau programme de financement, selon la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Citée par les médias locaux, la même source a ajouté qu’une délégation du FMI se déplacera, lundi à Tunis, afin d’entamer ces négociations avec les autorités tunisiennes, sans donner de précisions sur le montant du financement.

“Ce montant sera arrêté lors des négociations officielles”, avait indiqué, le 24 juin dernier, la ministre tunisienne des Finances, Sihem Namssia.

Le 22 juin dernier, le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, Jihad Azour avait déclaré, au terme de discussions techniques de plusieurs mois avec les autorités tunisiennes, que son institution est prête à entamer, au cours des prochaines semaines, des négociations portant sur la mise en place d’un programme.

Il avait, à cette occasion, salué la publication par le gouvernement de son plan de réformes, appelant, les différentes parties prenantes à faire cause commune pour le mettre en œuvre.

“Un programme de réformes d’inspiration nationale, tel qu’il est défendu par le gouvernement, est plus crédible et plus à même de susciter l’adhésion générale, et présente donc plus de chances de réussite que par le passé”, avait-il souligné, ajoutant que “l’adhésion aux réformes revêt une grande importance, que celles-ci bénéficient ou non d’un appui de la part du FMI. ”

“Il est essentiel que le gouvernement décrive plus en détail chacune des mesures de son plan de réformes, et qu’il en débatte avec l’ensemble des parties prenantes, afin que celles-ci fassent cause commune et participent à sa mise en œuvre”, avait-il recommandé.