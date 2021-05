Des eurodéputés lancent une procédure contre les pratiques illégales d’usurpation menées par le polisario et l’Algérie

Un groupe d’eurodéputés a lancé une procédure formelle d’examen et d’intervention contre les pratiques illégales d’usurpation de titres, de qualités, de logos et de l’identité visuelle du Parlement européen, menées par le polisario et l’Algérie dans le cadre de leur lobbying toxique destiné à tromper l’opinion publique européenne et à faire croire à un quelconque soutien de la part de l’UE aux thèses séparatistes.

Après la saisine de la présidence du Parlement européen par l’eurodéputée belge Frédérique Ries, suite à la publication par l’appareil de propagande du polisario et de l’Algérie d’une annonce d’un webinaire sur les réseaux sociaux estampillée d’un faux logo du Parlement européen, c’est tout un groupe d’europarlementaires qui s’est insurgé contre ces pratiques illégales.