DÃ©fense : rencontre entre Macron et Merkel vendredi

Lors de ce conseil, qui réunira les ministres des Affaires Etrangères et des Armées, Emmanuel Macron et Angela Merkel, auront des échanges sur le renforcement de la souveraineté européenne et feront un point d’étape sur les avancées obtenues depuis le conseil franco-allemand de défense et de sécurité tenu le 16 octobre 2019 à Toulouse.

Le Président français et la Chancelière allemande auront un entretien bilatéral en visioconférence, en amont de la réunion.

Selon les médias du pays, il s’agit du premier conseil franco-allemand de défense et de sécurité, depuis l’entrée en fonction du président américain Joe Biden.