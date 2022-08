Découverte en Arabie saoudite de pièces archéologiques datant des 2e et 3e siècles

Les pièces ont été découvertes sur des sites archéologiques de l’île de Farasan, située à environ 40 km de la ville de Jazan, selon l’agence de presse saoudienne.

Les découvertes ont été faites par une équipe franco-saoudienne en coopération avec l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

L’équipe a dévoilé des pièces rares, notamment une armure romaine pliée faite de lingots de cuivre, et un autre type d’armure connu sous le nom de “Lorica Ssquamata”, qui est le plus fréquemment utilisé à l’époque romaine entre le 1er et le 3e siècle.

Les découvertes comprennent également une inscription en grenat pour “Genos”, une célèbre figure de l’histoire de l’empire romain d’Orient, ainsi que la tête d’une petite statue en pierre.

L’équipe archéologique a effectué des voyages de reconnaissance et d’exploration sur l’île de Farasan en 2005 et a identifié des emplacements présentant des indicateurs archéologiques, avant le début des sondages sur l’île en 2011.

Les précédentes explorations sur l’île menées entre 2011 et 2020 ont conduit à plusieurs découvertes architecturales et archéologiques qui montrent que ces sites remontent à près de 1400 avant JC.