Décès du journaliste marocain Abdallah El Amrani

Après des études à Tunis, le défunt revint au Maroc avec un diplôme pour entamer sa carrière dans le journalisme et deviendra par la suite une des figures de la profession.

Le défunt a occupé le poste de directeur régional du bureau de la MAP à Casablanca en 1975 avant de quitter le secteur public pour créer sa propre entreprise de communication et contribuer au lancement d’événements économiques et culturels tels que la Foire internationale de Casablanca et le Festival international de Tétouan.

M. El Amrani a lancé des publications francophones, notamment l’Economiste et l’hebdomadaire La Vérité ainsi que des publications arabophones, à savoir Addar Al Baida et Al Masser (Le destin). Le regretté qui a remporté en 2014 le Grand Prix national de la presse au Maroc, est l’auteur du roman intitulé “L’homme qui tua la lune”.