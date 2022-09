DÃ©cÃ¨s de l’artiste Ã©gyptien Hesham Selim

Né en 1958, l’artiste Hesham Mohamed Saleh Selim n’a pas suivi les traces de son père, la légende du club Al-Ahly, Saleh Selim.

Le défunt artiste a incarné des rôles qui restent à jamais gravés dans l’histoire du cinéma égyptien et arabe. Il a commencé à jouer très jeune à travers le film “Empire M” avec l’artiste Faten Hamama, et a également participé au film « The Return of the Prodigal Son» en 1976.

Il connaitra la gloire vers la fin des années 80 et les années 90 en enchaînant plusieurs rôles, dans les séries Al Raya Al Bayda, Layali Al Helmeya, Arabesque, Hawanim Garden City ou encore Rencontre sur les ondes.