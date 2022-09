D’étranges créatures molles et bleues découvertes au fond de l’océan

Des scientifiques de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) ont découvert, lors d’une récente expédition dans les profondeurs des Caraïbes, une espèce inconnue d’animal immobile mou, bleu et à l’aspect légèrement spongieux.

Durant une expédition dans les Caraïbes, des chercheurs ont découvert un petit organisme jamais observé jusqu’à aujourd’hui. Dans les fonds marins, entre 407 et 611 mètres de profondeur, ils ont trouvé d’étranges créatures immobiles, impossibles à identifier pour le moment, d’aspect bleu et légèrement spongieux, précise la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) dans un communiqué.

Révélées lors d’une diffusion en direct de l’expédition grâce à un véhicule télécommandé, plusieurs de ces créatures ont été aperçues depuis le 30 août dernier au large de l’île de Sainte-Croix, l’une des îles Vierges américaines dans la mer des Caraïbes, ajoute-t-on. Les scientifiques pensent qu’il pourrait s’agir “d’un corail mou, d’une éonge ou d’un tunicier… mais pour le moment, cela reste un mystère”.

Pour l’instant, l’étrange créature n’a pu être qu’observée. Les chercheurs estiment que tant qu’un échantillon n’aura pas été prélevé, l’identification demeurera impossible puisqu’il existe près de 2.000 espèces de coraux mous, 8.500 espèces d’éponges et 3.000 espèces de tuniciers, rendant la spécification du spécimen retrouvé d’autant plus compliquée.

Cette découverte s’est faite dans le cadre d’une expédition de la NOAA qui vise notamment à mieux comprendre la formation et les écosystèmes des eaux profondes de la zone de fracture Charlie-Gibbs, de la dorsale médio-atlantique et du plateau des Açores. Dans ces zones, les plongées par véhicule télécommandé permettent d’atteindre jusqu’à 6.000 mètres de profondeur. L’expédition a déjà permis différentes découvertes, comme celle d’empreintes mystérieusement alignées au fond des océans.