Darmanin continue de jouer la carte du FORIF contre le CFCM

Dans sa stratégie de gestion de l’islam de France, le ministre français de l’intérieur Gérald Darmanin a fait le choix d’enterrer une architecture existante comme le CFCM (Conseil français du culte musulman) et de parier sur de nouvelles structures aux missions et au vécu encore virtuels et bien flous comme le FORIF (Forum de l’islam de France). Cette nouvelle création de la place Beauvau vient de tenir sa seconde réunion annuelle avec des annonces qui se veulent décisives sur le statut des imams et le carré confessionnel.

Sans doute, s’il n’y avait pas l’effervescente crise des agriculteurs ou les angoissants débat sur les guerres d’Ukraine et de Gaza, cette réunion du FORIF aurait capté davantage l’attention médiatique et politique. Récemment dans le cadre de la préparation des esprits à une application ferme d’une loi sur l’immigration, le gouvernement avait annoncé bruyamment la fin des imams détachés dans l’optique de rompre avec ce qui est connu et dénoncé dans la presse comme « l’islam consulaire ». Cette annonce ouvrait automatiquement le grand chantier du statut de l’imam en France.

Cette problématique du statut et de la formation des imams sera sans aucun doute abordé lors de la visite que Gérald Darmanin s’apprête à faire au Maroc dans le sillage de celle que vient effectuer le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné. Faut-il rappeler que depuis 2015, un accord de coopération entre le Maroc et la France pour la formation des imams a été signé à l’époque par le gouvernement de François Hollande, en vertu duquel l’Institut Mohammed VI s’engage à former des imams devant opérer dans les mosquées françaises.

Le cadre politique avait été fixé de manière claire par une déclaration conjointe qui précisait qu’il s’agit de promouvoir un « islam du juste milieu» conforme aux «valeurs d’ouverture et de tolérance» mais aussi « pleinement ancré dans les valeurs de la République et de la laïcité ». La grande question est de savoir si un des objectifs de la prochaine visite de Gérald Darmanin au Maroc est de réactiver l’esprit de cette déclaration.

Dans tous les cas de figure, l’incontournable question du statut de l’imam en France fut parmi les principales annonces du ministre de l’intérieur Gérald Darmanin lors de la seconde session du FORIF destinée à capter l’attention et à lui donner une forme de crédibilité. Il s’est donné ainsi qu’à cette nouvelle organisation un délai de six mois pour clôturer ce chantier. Mais les principales annonces du ministre de l’intérieur qu’il s’agisse du statut de l’imam en France ou du carré musulman ne règlent aucunement les problématiques que rencontre la seconde religion de France.

Le grand défi de Gérald Darmanin est sa décision d’écarter le CFCM n’a pas été suivie d’une alternative sérieuse pour traiter ces questions. D’ailleurs, Darmanin poursuit le CFCM de sa volonté de le marginaliser en le qualifiant « d’organisations déjà connues et qui ont montré leurs échecs ». Pour le ministre, le FORIF est davantage un lieu de dialogue, de concertation et de propositions et non une structure de représentation. Mais cette instance, dont les membres ne sont pas choisis à travers un processus d’élection mais cooptée par l’administration préfectorale, n’a accouché d’aucun projet depuis sa création. Ce qui avantage grandement la position de la mosquée de Paris qui a les faveurs de l’Intérieur.

Cette désorganisation de l’islam de France à travers la marginalisation du CFCM, structure qui continue malgré la pression à exister dans le paysage religieux, politique et médiatique français, et la mise en valeur forcée d’une structure imposée de haut et qui manque de profondeur et d’enracinement dans le tissu des musulmans de France, est une des grandes faiblesses de l’organisation de l’islam de France.

Gérald Darmanin veut pallier à cette défaillance de représentation du FORIF. Il encourage le forum à s’organiser « comme il y a une fédération des protestants. Il ne tient qu’à vous de transformer le F de FORIF en F de Fédération ». Et une fédération de plus !