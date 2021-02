Dakhla-Oued Eddahab: Visite d’affaires du Club des dirigeants Maroc, du 25 au 27 février

La délégation tiendra des rencontres avec les autorités locales de la région en vue de soutenir la reprise économique et découvrir les potentialités économiques et les opportunités d’affaires, indique un communiqué des organisateurs.

Elle examinera également les différentes opportunités d’investissement dans divers secteurs porteurs de croissance, à savoir le tourisme, la logistique multimodale, la pêche et la transformation halieutique, entre autres.

Au programme de cette visite figurent des rencontres avec le président de la région, le directeur du Conseil régional de l’investissement, le délégué du tourisme, le président de la chambre de commerce et le président du Conseil régional du tourisme.

Les membres de la délégation se rendront aussi au post frontière El Guergarat et dans quelques unités agricoles, industrielles et touristiques de la région.

Par ses différentes potentialités, la région Dakhla-Oued Eddahab s’affirme en tant qu’ Hub de tourisme écologique, de logistique et commerce et de compétitivité halieutique, drainant d’importants flux des différents territoires limitrophes, selon le communiqué.

Il est à noter que le Club des dirigeants CDD est un réseau de chefs d’entreprises et dirigeants de tous les secteurs d’activités.

Véritable espace de rencontres et de networking, le Club favorise les rencontres entre professionnels, les entrepreneurs, les dirigeants et les échanges interentreprises et inter-pays et crée des opportunités d’affaires et de partenariats.