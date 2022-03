Crise Ukrainienne : sommet virtuel entre Xi Jinping, le Président français et le Chancelier allemand

A cette occasion, la partie européenne a salué « le rôle positif » de la Chine dans les affaires internationales, tout en exprimant la volonté d’engager une coopération étroite avec Pékin pour relever les défis relatifs au changement climatique, la santé publique et les autres questions globales, indique le communiqué, ajoutant que la partie européenne s’est dite prête à travailler avec la Chine pour la réussite du sommet Chine-Union européenne (UE).

S’agissant de la situation en Ukraine, le Président français et le Chancelier allemand ont partagé leur évaluation de la situation qui prévaut actuellement en Ukraine, ajoute le communiqué, notant que les deux dirigeants ont indiqué que « l’Europe traverse sa pire crise depuis la deuxième guerre mondiale ».

La France et l’Allemagne soutiennent un règlement par la négociation pour donner sa chance à la paix, note le communiqué, soulignant que Macron et Scholz ont salué l’initiative humanitaire de la Chine envers l’Ukraine.

Ils ont exprimé la disposition de Paris et Berlin de renforcer la communication et la coordination avec la Chine en vue de promouvoir les discussions de paix et empêcher l’escalade de la situation qui pourrait dégénérer en une crise humanitaire.

De son côté, le Président chinois a exprimé ses préoccupations face à la situation actuelle en Ukraine.

La Chine appelle au respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de tous les pays et des principes et objectifs de la Charte des Nations-Unies, note le ministère chinois des Affaires étrangères, ajoutant que la Chine appelle à prendre au sérieux les préoccupations sécuritaires légitimes de tous les pays et à soutenir tous les efforts visant à trouver une solution pacifique à la crise ukrainienne.

L’accent a été mis sur la nécessité d’empêcher une escalade de la situation, indique la même source, soulignant que la Chine maintiendra la coordination avec l’UE tout en travaillant activement avec la communauté internationale et en prenant en compte les exigences des parties concernées.

Le Président chinois a mis l’accent sur la nécessité de soutenir les négociations de paix entre la Russie et l’Ukraine et encourager les deux parties à maintenir la cadence de ces négociations pour parvenir à une solution pacifique.

« Nous devons appeler à un maximum de retenue pour éviter une crise humanitaire massive », indique encore le communiqué, relevant que les sanctions affecteront la finance mondiale, les cours des produits énergétiques et la stabilité des chaînes d’approvisionnement, et freineront l’économie mondiale, déjà ravagée par la pandémie.

Et d’ajouter que la Chine soutient la promotion d’un cadre européen de sécurité équilibré, efficace et durable pour sauvegarder les intérêts et la sécurité durable de l’Europe.

La Chine souhaiterait voir un dialogue sur un pied d’égalité entre l’UE, la Russie, les États-Unis et l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN).

Le dossier nucléaire iranien a également été au menu des discussions entre les trois dirigeants, conclut le ministère.