Budget militaire chinois : entre inquiétude de l’Occident et souci de Pékin de renforcer sa stature internationale

La hausse, prévue dans le projet de loi de finance soumis à l’organe législatif suprême du pays actuellement en conclave à Pékin, devra porter les dépenses militaires du pays à 1,45 trillion de yuans, environ 230 milliards de dollars. C’est un montant qui permet à la Chine de renforcer son classement au deuxième rang mondial après les États-Unis en termes de dépenses militaires.

Immédiatement après l’annonce, les médias occidentaux ont multiplié les commentaires douteux par rapport à la démarche chinoise, s’interrogeant, dans la foulée, au sujet des raisons réelles ayant poussé Pékin à procéder à une telle augmentation dans une année qui verra la croissance économique du pays reculer à 5,5 pc après le score spectaculaire de 8,1 pc réalisé en 2021.

Selon ces médias, le budget de défense chinois est un baromètre permettant de jauger les intentions de Pékin d’autant plus que la hausse intervient sur fond d’incertitudes et de craintes suscitées par les opérations militaires menées en Ukraine par la Russie, l’allié stratégique de Pékin.

Du côté officiel chinois, on affirme que la hausse est en droite ligne des objectifs légitimes de Pékin de préserver sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts.

Un rapport de travail du gouvernement pour l’année 2022, présenté à l’ouverture de la session annuelle de l’Assemblée nationale du peuple, souligne que la Chine œuvrera en 2022 pour l’amélioration de l’entraînement militaire et la préparation au combat, tout en restant ferme et flexible dans la sauvegarde de sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts économiques.

La Chine accélérera aussi la modernisation des systèmes de logistique et de gestion de ses armées, tout en mettant en place un système moderne de gestion des armements et des équipements, selon le rapport, qui souligne que les efforts se poursuivront pour la réforme de la défense nationale et l’encouragement des innovations dans les technologies de défense.

Les experts et les analystes militaires chinois sont montés au créneau, réagissant non sans virulence aux commentaires de la presse occidentale, dans un échange qui renvoie sur une rivalité qui s’accentue entre les deux camps.

Dans leur réaction, les experts se sont bien évidemment alignés sur la position officielle concernant la protection de la sécurité, la souveraineté et les intérêts économiques du pays, tout en pointant du doigt ce qu’ils ont qualifié de tentative occidentale de « fomenter une prétendue théorie de menace militaire chinoise ».

Ils ont souligné, dans ce contexte, que les dépenses militaires de la Chine ont toujours été augmentées de plus de 7 pc avant d’être ramenées sous la barre de ce taux en 2020 et 2021 sous l’effet de la pandémie de Covid-19. En dépit de la hausse de cette année, les dépenses militaires ne dépasseront guère 1,2 pc Produit Intérieur Brut du pays, ont-ils dit.

Qualifiant de « pondérée » la hausse du budget, l’expert militaire, Fu Qianshao, indique que la Chine donne toujours la priorité à la réalisation d’« un développement économique stable dans le but d’améliorer la vie quotidienne des populations ».

« Pour atteindre ce développement, la Chine a besoin d’évoluer dans un environnement sécuritaire stable à travers une défense nationale solide », a-t-il ajouté, soulignant que la Chine a besoin aussi de se doter d’une puissance militaire qui reflète son poids économique, le but étant de « protéger les fruits de son développement ».

D’autres experts militaires comme Song Zhongping ont écarté toute intention de la Chine de s’engager dans une course à l’armement, soulignant que le pays est en droit de sauvegarder sa souveraineté nationale, sa sécurité et ses intérêts.

Wei Dongxu, un expert militaire basé à Pékin, parle d’une décision « tout à fait appropriée pour un pays qui vise à développer une armée modernisée ». Les développements dans la région sont un autre argument qui justifie la hausse du budget militaire chinois, poursuit l’expert, en référence aux alliances qui se forgent dans le voisinage chinois.

Les experts rejettent, par ailleurs, tout lien entre la hausse du budget militaire chinois et le conflit en Ukraine, insistant que ce budget avait été préparé plusieurs mois avant la crise qui vient d’éclater.

Sur un autre plan, les messages adressés par Pékin tendent à souligner que la hausse du budget militaire de la Chine sert la participation de Pékin dans « la préservation de la paix et la stabilité dans le monde ».

La hausse devrait permettre de renforcer la production d’équipements utilisés pour « le renforcement de la sécurité publique, dont les opérations de maintien de la paix, l’assistance humanitaire et les efforts de prévention des catastrophes », affirment les analystes, arguant que ces contributions « sont importantes pour la paix et la stabilité dans la région et dans le monde en général ».

En définitive, officiels et experts chinois s’efforcent, dans la défense de la politique militaire du pays, de présenter l’image d’« une puissance responsable » qui tente de renforcer son positionnement dans un contexte mondial et régional empreint d’une volatilité et d’une recrudescence des tensions qui appellent à la prudence et surtout à être prêt à tous les scénarios.