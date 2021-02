Covid19: 200.081personnes vaccinées en 4 jours au Maroc

Un total de 200.081 personnes ont reçu la première dose du vaccin contre le nouveau coronavirus en date du 1er février 2021 à 18H00, a indiqué le ministère marocain de la Santé dans son bulletin quotidien.

Lancée le 28 janvier par le roi Mohammed VI, la campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des citoyens avec comme objectif d’immuniser 80% de la population (soit 30 millions de personnes), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie et de contenir la propagation du virus.

La priorité a été accordée aux personnels de première ligne, aux autorités publiques, aux forces armées, aux professionnels de santé de plus de 40 ans, aux enseignants de plus de 45 ans et aux personnes âgées de plus de 75 ans. Les étapes suivantes consisteront à vacciner le reste de la population.

Lundi, le pays a recensé 281 nouveaux cas pour un total de 471.438, dont 8.287 décès et 450.052 guérisons (+892).