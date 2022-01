Covid-19: report à la mi-mars du plus grand festival de BD de France

“S’adapter est devenu un maître mot pour tous, l’organisation du Festival participe à cette dynamique”, ont-ils indiqué dans un communiqué.

“L’ensemble des composantes du Festival sont reportées sur ces nouvelles dates: la programmation artistique, l’annonce du Palmarès Officiel et du Grand Prix 2022. Les perspectives actuelles nous permettent d’espérer un reflux significatif de la pandémie”, ont écrit les organisateurs sur Twitter.

Fin décembre, face à la flambée des contaminations au Covid-19 et la mise en place de jauges pour les grands événements, les organisateurs avaient pris la décision de reporter le festival.

L’année dernière, dans le sillage des mesures prises par le gouvernement pour faire face à la pandémie de Covid-19, les organisateurs du plus grand festival de BD de France avaient décidé de scinder l’événement en deux temps, avec une édition numérique en janvier (où avaient été remis des prix) et une manifestation avec du public, fin juin, finalement annulée.

Côté festivités, des expositions d’envergure célébreront notamment Chris Ware, président de cette 49e édition, Christophe Blain, Simon Roussin, Aude Picault, Loo Hui Fang et René Goscinny. Sans oublier la truculente série jeunesse Mortelle Adèle, un phénomène signé Antoine Dole, alias Mr Tan, et Diane Le Feyer ou l’exposition manga sur Tatsuki Fujimoto, auteur de Fire Punch et Chainsaw Man.