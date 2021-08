Covid-19: l’UE approuve un nouveau contrat d’achat anticipé de vaccins avec Novavax

La Commission européenne a approuvé mercredi un nouveau contrat d’achat anticipé avec la société pharmaceutique américaine “Novavax” pour l’acquisition de 200 millions de doses de son vaccin contre le coronavirus.

Il s’agit du septième contrat d’achat anticipé conclu par la Commission européenne avec une entreprise pharmaceutique afin de garantir l’accès à un vaccin anti-Covid, indique l’exécutif européen dans un communiqué.

Dans le cadre de ce contrat, les États membres pourront acheter jusqu’à 100 millions de doses du vaccin Novavax, avec une option pour 100 millions de doses supplémentaires, en 2021, 2022 et 2023, une fois que le vaccin aura été examiné et approuvé par l’Agence européenne des médicaments comme étant sûr et efficace, précise la même source.

Les États membres auront également la possibilité de donner des vaccins aux pays à revenu faible et intermédiaire ou de les réorienter vers d’autres pays européens, relève la Commission européenne.

“Alors que de nouveaux variants se répandent en Europe et dans le monde entier, ce nouveau contrat signé avec une entreprise qui teste déjà avec succès son vaccin contre ces variants, constitue une protection supplémentaire pour notre population. Il renforce encore notre vaste portefeuille de vaccins, dans l’intérêt des Européens et de nos partenaires dans le monde entier”, s’est félicitée la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, citée dans le communiqué.

Novavax est une société de biotechnologie qui met au point des vaccins de nouvelle génération contre les maladies infectieuses graves. Son vaccin contre le Covid-19 fait déjà l’objet d’un examen en continu par l’EMA, en vue d’une éventuelle autorisation de mise sur le marché, selon l’exécutif européen.

La Commission, ajoute-t-on, “a décidé de soutenir ce vaccin sur la base d’une évaluation scientifique solide, de la technologie utilisée, de l’expérience acquise par la société en matière de développement de vaccins et de sa capacité de production pour approvisionner l’ensemble de l’UE”.