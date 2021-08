Covid-19 : l’UE alloue 5,5 millions d’euros d’aide humanitaire au Liban

“Ce financement intervient alors que le pays est confronté à des taux d’infection élevés, que le système national de santé est sur le point de s’effondrer et que la couverture vaccinale est faible”, indique un communiqué de la Commission européenne.

Selon Janez Lenarčič, commissaire européen à la gestion des crises, cité dans le communiqué, l’UE mobilise cette humanitaire pour “contribuer à soulager les souffrances de ceux qui en ont le plus besoin au Liban et aider le pays à lutter contre la pandémie”.

“Au Liban, plus de 3 millions de personnes ont besoin d’aide en raison la pandémie de Covid-19. Le virus se propage rapidement, mais l’accès aux tests de dépistage gratuits est très limité et les unités de soins intensifs sont saturées. Outre la pandémie, la population libanaise et les réfugiés doivent toujours faire face aux conséquences de l’explosion dévastatrice qui a eu lieu à Beyrouth en 2020 ainsi qu’à la crise économique et politique que connaît le pays”, a-t-il ajouté.

Cette enveloppe financière débloquée par l’UE en faveur du Liban vient s’ajouter à la dotation initiale de 50 millions d’euros d’aide humanitaire accordée à ce pays pour 2021.

Ces fonds permettront de financer le déploiement de la vaccination afin d’empêcher une augmentation du nombre de contaminations, indique l’exécutif européen. En outre, ajoute-t-on, “une réponse rapide sera apportée aux besoins sanitaires essentiels, notamment en matière de soutien psychologique et psychosocial en liaison avec la pandémie de Covid-19”.