Covid-19: les Etats-Unis franchissent la barre des 900.000 morts

Ce dernier chiffre, alimenté en grande partie par la variante omicron hautement contagieuse, intervient moins de deux mois après que le pays ait dépassé les 800.000 décès.

Malgré trois vaccins largement disponibles qui préviennent efficacement les maladies graves et les décès, seulement 64 % de la population américaine est entièrement vaccinée, selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Les États-Unis ont l’un des taux par habitant de cas de Covid-19 enregistrés les plus élevés au monde, avec environ 15.000 cas pour 100.000 personnes, selon un suivi du New York Times.

Les adultes non vaccinés ont un risque 97 fois plus élevé de mourir de Covid-19 que les adultes entièrement vaccinés et ayant fait une dose de rappel, selon les dernières données des CDC.

Dans le monde, plus de 5,7 millions de décès dus au Covid-19 ont été signalés, selon les données de Johns Hopkins. Les États-Unis représentent environ 5 % de la population mondiale, mais environ 16% des décès dus au Covid-19, soit plus que tout autre pays.