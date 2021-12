Covid-19 : la situation épidémiologique au Maroc est stable (Aït Taleb)

La situation épidémiologique au Maroc est stable selon les indicateurs du système de surveillance épidémiologique national, a assuré, jeudi à Rabat, le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Aït Taleb.

M. Aït Taleb a précisé, dans un exposé devant le Conseil de gouvernement sur la situation épidémiologique à la lumière de l’évolution de la pandémie à l’échelle internationale, que la situation épidémiologique au Maroc demeure stable au vu des indicateurs du système de surveillance épidémiologique national, a expliqué le ministre chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

La situation se maintient au niveau vert, marqué par la faible propagation du virus depuis cinq semaines, a expliqué M. Aït Taleb, notant que face à cette situation, plusieurs pays du monde connaissent une rechute pandémique, avec l’apparition du nouveau variant inquiétant “Omicron”.

Pour préserver les acquis engrangés par le Maroc et garantir l’efficacité et l’efficience des mesures prises, le ministre a souligné que le gouvernement exhorte les citoyens à respecter les mesures de sécurité sanitaire, dont la vaccination, notamment la 3ème dose, ainsi que les mesures de prévention, ce qui permettra, a-t-il affirmé, le retour progressif à la vie normale et la reprise de nombre d’activités économiques et sociales dans les semaines à venir.