Covid-19 : 69 nouveaux cas confirmés au Maroc, 4.321 au total (ministère)

Soixante-neuf (69) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc pendant les dernières 24 heures, portant à 4.321 le nombre total des cas de contamination, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.

Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, jusqu’à mercredi à 16H00, à 928 avec 150 nouvelles rémissions, alors que le nombre de décès a été porté à 168 après l’annonce de trois nouveaux décès, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans une déclaration retransmise par la MAP sur sa chaîne de télévision M24 et et sur RIM RADIO, notant que le taux de guérison a atteint 21,5%.

Par ailleurs, plus de 1.600 cas ont été exclus après des résultats négatifs d’analyses au laboratoire, portant le nombre total d’exclus à 28.609 depuis le début de l’épidémie, a ajouté le responsable.

Sur les 69 nouveaux cas confirmés, 47 ont été détectés grâce au suivi médical des contacts, soit un taux de 69%, a-t-il relevé, notant que 25.231 sujets contacts ont bénéficié du suivi médical jusqu’à ce mercredi.

Un total de 8.948 contacts sont toujours placés sous surveillance médicale quotidienne, a-t-il poursuivi, faisant ressortir une baisse progressive et continue du taux de mortalité due à cette pandémie parmi tous les cas confirmés qui a atteint 3,9%.

En ce qui concerne la répartition géographique, le responsable a indiqué qu’aucun changement n’a été signalé, puisque la région Casablanca-Settat compte toujours le plus grand nombre de cas confirmés (25%), suivie de Marrakech-Safi (+21%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (+13%) et de Fès-Meknès et Drâa-Tafilalet (+12%).

Sur le même registre, le nombre des patients pris en charge dans un état de santé critique reste généralement stable, représentant un taux de 4%, a-t-il fait savoir, ajoutant que 82% des cas pris en charge depuis le début de l’épidémie ne présentent aucun signe clinique ou présentent des signes bénins.