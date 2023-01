Coupe du monde des clubs: Arrivée à Tanger de l’équipe égyptienne d’Al Ahly

Elle est arrivée à Tanger à bord d’un vol direct d’EgyptAir en provenance de l’aéroport international du Caire, après avoir effectué une dernière session d’entraînement en Egypte.

L’Egyptien Al Ahly affrontera le Néo-Zélandais Auckland City lors du match d’ouverture de cet événement mondial le 1er février au Grand Stade de Tanger.

“Le Maroc est notre deuxième pays et nous sommes heureux d’être ici, et c’est un honneur pour nous de représenter l’Afrique et le monde arabe pour la huitième fois à la Coupe du monde des Clubs”, a déclaré Khaled Motargi, membre du conseil d’administration d’Al Ahly.

Après avoir rappelé qu’Al Ahly avait déjà atteint la troisième place lors des deux dernières éditions de la Coupe du monde des clubs, il a souligné que “les membres de l’équipe sont très motivés et sont déterminés à obtenir de bons résultats car Al Ahly est un grand club qui dispose une large base de fans”.

“Nous avons également participé à l’édition 2013 au Maroc, et nous nous souvenons que le Raja Casablanca a réalisé un grand exploit et remporté la deuxième place”, a-t-il enchaîné, formant le voeu que les clubs arabes aussi bien Al Hilal SFC (Arabie Saoudite), le Wydad Casablanca (Maroc) et Al Ahly réaliseront de bons résultats lors de cette édition.

En outre, il a félicité le peuple marocain pour le grand exploit réalisé par l’équipe marocaine lors de la phase finale de la Coupe du monde au Qatar en terminant quatrième, tout en exprimant son admiration pour “le développement et la renaissance du sport au Maroc, chose qui honore l’ensemble des peuples arabes et africains et fait que le Maroc mérite amplement d’organiser un événement international comme celui de Coupe du monde des clubs”.

Le match d’ouverture entre l’Egyptien Al Ahly et Auckland City FC (1er février) aura lieu à Tanger. Le vainqueur de ce match affrontera Seattle Sounders FC (USA) (4 février) dans le 1er quart de finale.

En outre, le vainqueur du 2ème quart de finale entre Al Hilal SFC (Arabie Saoudite), vainqueur de la Ligue des champions de l’AFC, et le Wydad Casablanca, vainqueur de la Ligue des champions de la CAF, affrontera le club brésilien de CR Flamengo, vainqueur de la Copa Libertadores, (8 février) à Tanger.