Coup d’envoi à New York de la 77è Assemblée générale de l’ONU

Intervenant à cette occasion, le nouveau président de l’Assemblée générale de l’ONU, le Hongrois Csaba Kőrösi, a indiqué que cette 77è session intervient alors que le monde est traversé par des divisions géopolitiques croissantes, une incertitude prolongée et une série de crises qui touchent à la sécurité alimentaire, énergétique et sanitaire ainsi qu’aux perspectives de développement durable.

Il a, à ce propos, fait part de son engagement à mener l’effort, dans le cadre de la nouvelle session de l’Assemblée générale, pour forger des solutions systémiques nécessaires à la transformation du monde.

“Mon équipe et moi ferons de notre mieux pour galvaniser les efforts pour honorer le motto de notre mandat: +des solutions par la solidarité, la durabilité et la science+”, a-t-il souligné.

“Nous sommes confrontés à un monde en péril alors que nous oeuvrons pour faire progresser la paix, les droits de l’homme et le développement durable”, a indiqué de son côté, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en citant les défis liés notamment aux conflits, au changement climatique, à un “système financier mondial défaillant qui laisse tomber les pays en développement”, à la pauvreté et à l’inégalité.

Il a , dans ce cadre, insisté sur l’importance d’une solidarité continue pour relever les défis partagés, soulignant que l’organisation des Nations Unies demeure “le foyer” de la coopération.

“Les mois à venir continueront de mettre à l’épreuve la solidité et la durabilité du système multilatéral que représente cette organisation représente”, a-t-il dit, appelant à faire usage de “tous les outils à notre disposition pour négocier, forger un consensus et parvenir à des solutions”.

Et de souligner que la 77è Assemblée générale de l’ONU doit être un “moment de transformation” aussi bien pour les populations que pour la planète.

Le débat général de la présente session débutera le 20 courant. Une myriade de questions brûlantes figurent au menu de cette session, notamment les crises alimentaire et énergétique exacerbées par le conflit russo-ukrainien, outre l’urgence climatique et les “obstacles” à la réalisation des Objectifs du développement durable d’ici 2030.

Aussi, un sommet de haut niveau sur l’éducation est prévu dans le cadre de la nouvelle session de l’Assemblée générale, à l’initiative du SG de l’ONU.

La session sera marquée également par le “Moment ODD”, qui sera l’occasion de remettre à nouveau l’attention sur les Objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030 de l’ONU, un projet pour un avenir plus juste pour les personnes et la planète, selon l’ONU.

Le débat général chevauchera la Semaine des objectifs mondiaux qui, malgré son nom, est en fait un programme de neuf jours d’événements virtuels et en personne se déroulant du 16 au 25 septembre, impliquant plus de 170 partenaires de la société civile, des entreprises, des universités, et le système des Nations Unies, pour accélérer l’action sur les ODD, fait savoir l’organisation internationale.

Figurent aussi au menu, la Semaine du climat de la ville de New York, couvrant un large éventail de défis liés au climat, le Forum du secteur privé des Nations Unies, géré par le Pacte mondial des Nations Unies, qui rassemble des entreprises, les Nations Unies et la société civile, pour faire face aux crises mondiales.

Le programme prévoit aussi le lancement du Projet d’action climatique de Take Action Global, qui rassemble des classes de plus de 140 pays, pour une série d’entretiens en direct, de visites d’écoles et d’actions sur les réseaux sociaux.