Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Déconfinement en France

La France sort prudemment mardi d’un deuxième confinement, en maintenant des restrictions sanitaires. Un couvre-feu entre en vigueur à partir de 20H00 tous les jours, y compris le 31 décembre (mais pas le 24), et les lieux culturels resteront fermés au moins jusqu’au 7 janvier, tandis que la réouverture envisagée le 20 janvier des cafés, bars et restaurants n’est pas “garantie”, selon le gouvernement.

Les enfants, eux, pourront ne pas aller à l’école jeudi et vendredi afin de limiter les risques de contamination à Noël.

Confinement aux Pays-Bas

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé lundi soir un confinement de cinq semaines jusqu’au 19 janvier, asorti d’une nouvelle série de mesures de lutte contre le Covid-19, les plus sévères qu’ont connues les Pays-Bas.

Tous les magasins et commerces non essentiels, à l’exception des supermarchés, des magasins d’alimentation et des pharmacies, seront fermés à partir de mardi, tandis que les écoles fermeront à compter de mercredi. Les Néerlandais sont appelés à rester chez eux.

Berlin s’impatiente

L’Allemagne compte sur une autorisation du vaccin contre le Covid-19 dans l’Union européenne “avant Noël”, afin de “commencer la vaccination avant la fin de l’année” avec le vaccin des laboratoires allemand BioNTech et américain Pfizer, a indiqué mardi le ministre de la Santé, Jens Spahn. Les autorités sanitaires européennes évoquaient jusqu’ici une décision au plus tard le 29 décembre.

L’Arabie saoudite vaccine

L’Arabie saoudite a annoncé mardi le début d’une campagne massive de vaccination de la population contre le nouveau coronavirus, quelques jours après avoir approuvé le vaccin de l’alliance américano-allemande Pfizer/BioNTech.

Vaccin: feu vert de la Jordanie

La Jordanie a donné son feu vert en urgence au vaccin de l’alliance Pfizer/BioNTech, ouvrant la voie à la vaccination dans le royaume confronté à une forte hausse des cas d’infection au nouveau coronavirus.

Près de 262.500 cas de contamination dont 3.407 décès ont été enregistrés depuis le début de l’épidémie dans ce pays de quelque 10 millions d’habitants.

Prolongation des restrictions en Norvège

La Norvège, où le taux de contamination au Covid-19 est l’un des plus faibles d’Europe, a annoncé mardi la prolongation jusqu’à la deuxième quinzaine de janvier de ses restrictions sanitaires pour éviter un rebond de l’épidémie.

Plus de 1,6 million de morts, les Etats-Unis dépassent les 300.000 décès

La pandémie a fait au moins 1.621.397 morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 11H00 GMT. Plus de 72,7 millions de cas ont été diagnostiqués.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 300.479 décès pour 16.519.616 cas recensés. Suivent le Brésil avec 181.835 morts, l’Inde (143.709), le Mexique (114.298) et l’Italie (65.011).

Singapour se rouvre aux voyageurs d’affaires

Singapour va autoriser l’entrée sur son territoire des voyageurs d’affaires et des officiels de pays tiers sous strict contrôle sanitaire à partir de la mi-janvier, ont annoncé mardi les autorités de la cité-Etat.

Les voyageurs devront présenter un test négatif au Covid-19 avant le voyage, se faire tester à leur arrivée, puis régulièrement pendant leur séjour. Ils auront également l’obligation de résider et organiser leurs rendez-vous dans des lieux prédéfinis par les autorités et aménagés pour éviter les risques de transmission.