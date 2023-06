COREP de l’UA : le Maroc souligne la nécessité de la bonne gouvernance et de la reddition des comptes

Les principes de la bonne gouvernance administrative et financière et de la reddition des comptes sont des prérequis incontournables pour l’instauration d’une institution efficace et efficiente, a souligné, vendredi à Addis-Abeba, l’Ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’Union africaine (UA), Mohamed Arrouchi.