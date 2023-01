COREP de l’UA : Le Maroc plaide pour une plateforme d’experts africains sur la gestion des catastrophes naturelles

L’Ambassadeur, Représentant Permanent du Maroc auprès de l’UA et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, qui intervenait lors de l’examen du rapport d’activité de l’Agence Africaine de Gestion des Risques a souligné la nécessité de la création d’une plateforme d’experts africains sur la gestion des catastrophes naturelles pour coordonner et définir une stratégie commune africaine pour faire face aux défis de catastrophes naturelles dont ceux liés au changement climatique.

M. Arrouchi qui a rappelé le contexte actuel et les défis environnementaux auxquels le continent est confronté notamment le changement climatique, a qualifié le mandat de l’Agence Africaine de Gestion des Risques d’important et stratégique qui consiste à accompagner les États membres de l’UA à améliorer leurs capacités à planifier, se préparer et répondre aux effets des événements météorologiques extrêmes en vue d’améliorer la sécurité alimentaire et de protéger les vies et les moyens de subsistance des populations vulnérables.

Les Etats membres sont tenus d’assister l’Agence dans l’accomplissement de son mandant mais également les objectifs stratégiques qui sont bien définis, à savoir l’innovation, la recherche et développement et le renforcement de la gestion des risques de catastrophes, a insisté le diplomate marocain.

Le Comité des Représentants Permanents de l’Union africaine avait débuté la semaine dernière à Addis-Abeba, les travaux de sa 45eme session ordinaire préparatoire au prochain Sommet de l’UA prévu en février prochain.