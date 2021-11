COP26 : une crise économique majeure guette les pays les plus vulnérables (rapport)

Sur les 65 pays étudiés, tous membres des groupes représentant à la COP les pays pauvres et les petites îles menacées, la chute médiane du PIB par habitant serait de 19,6% en 2050 sur la trajectoire actuelle de réchauffement, et de 63,9% à la fin du siècle, fait savoir l’ONG.

Dans le meilleur scénario où la planète arrive à respecter l’accord de Paris en maintenant le réchauffement à +1,5°C par rapport à l’ère pré-industrielle, ces chiffres passeraient à 13,1% de chute du PIB en 2050 et 33,1% en 2100.

Toutefois, pour 6 des 10 pays les plus affectés cette baisse dépasserait 80% à la fin du siècle dans le pire des scénarios. Et 20% en 2050 dans le meilleur cas, précise l’ONG, notant que huit de ces dix pays sont situés en Afrique et deux en Amérique du Sud. L’évaluation a été réalisée sur la base d’un modèle économétrique mettant en relation croissance et augmentation des températures, utilisé dans de précédentes études publiées par la prestigieuse revue Nature.