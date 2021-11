Conseil des imams de France: la mosquée de Paris fait main basse sur le projet du CFCM

La création d’un Conseil national des imams, l’une des priorités absolues de la “charte des principes pour l’islam de France”, soutenue et voulue par l’Etat français, est l’objet d’une bataille entre le CFCM et la mosquée de Paris. Cette dernière a dévoilé son projet qui n’est ni plus ni moins qu’un copié-collé du projet du CFCM qu’elle a bruyamment quitté en mars dernier.