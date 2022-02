Conseil des droits de l’Homme à Genève : Ouahbi conduit la délégation marocaine au segment de haut niveau

La délégation marocaine à ce segment de haut niveau, qui se poursuivra jusqu’à mercredi, comprend également l’ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, le gouverneur, directeur des Libertés et de la Société civile au ministère de l’Intérieur, Mohamed Ouzgane, le Secrétaire général de la délégation interministérielle des droits de l’homme, Abdelkarim Boujradi et le directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice, Hicham Melati.

La session s’est ouverte, sous la présidence de Federico Villegas, représentant permanent de l’Argentine auprès de l’Office des Nations Unies à Genève. Elle a été marquée par des allocutions prononcées par le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, le président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Abdulla Shahid, la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, ainsi que le président de la Confédération suisse, Ignazio Cassis.

En raison des restrictions imposées par la Covid-19 lors de cette session, les débats se dérouleront dans un format hybride, combinant participation en personne et virtuelle.

Durant cinq semaines de session, le Conseil examinera plus d’une centaine de rapports présentés par des experts des droits de l’homme et autres organes d’enquête concernant de nombreux thèmes et intéressant la situation des droits de l’homme dans près de cinquante pays. Au total, le Conseil tiendra plus d’une trentaine de débats interactifs avec des titulaires de mandats.