Allemagne: mobilisation de la société civile marocaine à Brême pour sensibiliser à la justesse de la cause nationale

A cette occasion, les participants au sit-in, tenu sur la place du marché de Brême, qui constitue le centre commercial et touristique de la ville devant le parlement, ont fourni les explications et les éclaircissements nécessaires sur la cause nationale et distribué des publications en allemand et en anglais aux visiteurs contenant des faits juridiques et historiques sur la question du Sahara marocain.

Ils ont, de même, arboré des banderoles appelant le Parlement allemand et l’opinion publique à écouter la voix et l’opinion de la majorité de la population sahraouie, qui exerce pleinement ses droits civils et politiques dans les provinces du sud du Maroc et soutiennent fermement le plan d’autonomie en tant que solution unique, pacifique, pragmatique et définitive pour le règlement du différend régional monté de toutes pièces autour du Sahara marocain.

Ils ont également affiché des cartes complètes du Royaume pour attirer l’attention des parlementaires allemands que le Sahara est partie intégrante du territoire marocain.

S’exprimant à cette occasion, M. Kröning a indiqué que ce sit-in, une initiative de la société civile marocaine en Allemagne, se propose de soutenir l’initiative d’autonomie pour la région du Sahara marocain, en tant que solution au service de la paix et du développement dans la région, mettant en avant la position positive et favorable exprimée récemment par l’Allemagne au sujet de cette initiative crédible.

Pour sa part, Khadijatna Maalainine, femme politique et ambassadrice de bonne volonté auprès du conseil des Nations unies des droits de l’homme, a souligné qu’il était temps de mettre un terme à ce différend qui n’a que trop duré, mettant l’accent sur la proposition d’autonomie « qui est la meilleure solution où il “n’y aura ni vainqueur ni vaincu, et qui est basée sur la paix et l’unité».

Quant au président du Réseau pour la recherche et le dialogue, Abderrahim Nass, il a saisi cette occasion pour dénoncer les violations continues des droits de l’homme par le polisario à l’intérieur des camps de la honte à Tindouf, citant notamment le recrutement d’enfants ainsi que le détournement systématique de l’aide humanitaire destinée à la population détenue dans lesdits camps sur le sol algérien.

D’autres intervenants ont mis en avant la pertinence de l’initiative marocaine d’octroyer une large autonomie au Sahara, une proposition qualifiée par la communauté internationale de sérieuse et crédible.

Le réseau pour la recherche et le dialogue est une association maroco-allemande récemment créée à Francfort par un groupe de compétences marocaines basés en Allemagne, dans le but de jeter les ponts de communication et de dialogue entre le Maroc et l’Allemagne dans les domaines de la diplomatie parallèle.