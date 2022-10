Clôture à Abidjan du Salon des collectivités territoriales : le stand du Maroc primé «Meilleur stand»

Le stand du Maroc à la 2-ème édition du Salon des Collectivités territoriales de Côte d’Ivoire a été choisi «Meilleur stand».

Le prix du «Meilleur stand» a été remis à M. Abdelouahab El Jabri, Gouverneur chargé de la coopération et de la documentation à la Direction générale des collectivités territoriales (DGCT), samedi à Abidjan, lors de la cérémonie de clôture du Salon.

Le Maroc était l’invité d’honneur de la 2-ème édition du Salon des collectivités territoriales de Côte d’Ivoire, tenue du 29 septembre au 1er octobre, sous le thème ’’Développement des territoires: Actions publiques et solutions privées’’.

Un stand Maroc a été aménagé à cette occasion pour être un espace de promotion de l’exemple marocain de régionalisation avancée mais aussi de rencontres et d’échanges pour partager les bonnes pratiques en matière de gestion locale.

Le Stand du Maroc a enregistré la visite de plusieurs responsables et élus ivoiriens et a connu une forte affluence et un grand succès auprès des visiteurs. Il a été l’occasion de mettre en avant l’expérience de la décentralisation et de la régionalisation avancée au Maroc, ainsi que le développement que connaît le Royaume sous la conduite sage du Roi Mohammed VI.

Il a accueilli, durant les deux premiers jours du Salon, des rencontres-débats sur la décentralisation et la régionalisation avancée au Maroc, la digitalisation des collectivités territoriales et le projet de sauvegarde et de valorisation de la Baie de Cocody à Abidjan.

Le Maroc a participé au Salon avec une importante délégation composée des présidents des Associations des présidents des collectivités territoriales (ARM, AMPCPP et AMPCC), des présidents et élus de régions, de préfectures et provinces et de communes, ainsi que des représentants de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et de Marchika Med.

La délégation était conduite par des représentants de la Direction Générale des Collectivités Territoriales au ministère de l’Intérieur (DGCT), dont M. Abdelouahab El Jabri, Gouverneur chargé de la coopération et de la documentation.

Les membres de la délégation marocaine ont intervenu dans plusieurs sessions, panels et ateliers sur plusieurs thématiques en relation avec la décentralisation, le marketing territorial, le financement alternatif, la performance des collectivités territoriales et la coopération décentralisée internationale entre les collectivités marocaines et leurs consœurs ivoiriennes.

Cette forte participation du Maroc, qui accorde un intérêt particulier à la promotion de la coopération Sud-Sud, a été hautement saluée tant par les responsables ivoiriens que par les organisateurs.

L’événement, co-organisé par l’Assemblée des régions et districts de Côte d’Ivoire (ARDCI), l’Union des villes et communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI) et Shine Event, vise à créer un cadre inclusif de réflexion et de rencontre entre les acteurs, les partenaires, les décideurs et le grand public sur les questions liées à la décentralisation et au développement local.

Il est aussi le rendez-annuel de tous les acteurs de la commande publique et l’ensemble de leurs partenaires institutionnels et privés, les partenaires spécialisés dans la gestion, les services, l’aménagement et le développement des collectivités territoriales.

Cette deuxième édition a réuni les agents de l’administration du territoire, des ministères en charge de l’économie, des infrastructures, de l’éducation et autres, les collectivités elles-mêmes (mairies, conseils régionaux, districts autonomes), le secteur privé et des Centres de recherche.

Elle s’est articulée autour d’activités promotionnelles et commerciales (exposition, vente, présentation de savoir-faire,…), scientifiques (ateliers, sessions plénières et thématiques), de networking (rencontre BtoB, partages d’expériences, etc.) et médiatiques (conférences de presse, cérémonies de récompenses,…).