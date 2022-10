Allemagne: le salaire minimum passe à 12 euros de l’heure

“Toute personne qui était auparavant rémunérée selon le Smic recevait 1.811 euros bruts pour une semaine de 40 heures. Désormais, ce sera 2080 euros”, a indiqué le gouvernement fédéral dans un communiqué. Plus de six millions de personnes en Allemagne bénéficieront de cette augmentation. “Cette décision profitera à des millions de citoyens pour faire face à la hausse des prix. Il s’agit de l’une des lois les plus importantes du gouvernement fédéral”, a indiqué le chancelier allemand, Olaf Scholz, sur ses réseaux sociaux.

Tous les deux ans, la Commission du salaire minimum, qui évalue en permanence les effets du Smic, propose au gouvernement fédéral de combien le salaire minimum devrait être ajusté.