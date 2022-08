Climat: la France va compter de plus en plus de régions chaudes (Insee)

Les régions les plus éprouvées par ces vagues de chaleur torride seront l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté et l’Occitanie, alors que les populations des zones littorales seront encore assez préservées, prévient l’Insee dans une étude publiée en partenariat avec Météo-France.

“Au cours des trente prochaines années, l’ensemble du territoire métropolitain sera exposé à une hausse du nombre de journées et de nuits anormalement chaudes lors des mois de juin, juillet et août”, note la même source, qui relève qu’une large partie du territoire, regroupant aujourd’hui près de 80% de la population, subira de 16 à 29 journées anormalement chaudes en été, alors qu’elle était exposée à moins de 16 journées anormalement chaudes au cours des années 1976-2005.

Les températures nocturnes seront également plus souvent anormales, anticipe l’Institut, précisant que certains territoires connaîtront jusqu’à 19 nuits anormalement chaudes, alors que le maximum était de 7 sur la période 1976-2005.

Actuellement, 14% des habitants résident dans des territoires où il y aura plus de 20 journées anormalement chaudes en été. Ces fortes chaleurs fragilisent la santé des personnes les plus vulnérables, notamment les plus âgées, fait savoir l’institut statistique, ajoutant que de par leur répartition sur le territoire, ces dernières subiront d’ailleurs davantage les effets des anomalies de chaleur.

Les personnes âgées sont aussi un peu plus nombreuses dans les zones littorales. “Si l’ensemble des littoraux est moins concerné par ces anomalies de chaleur, le littoral méditerranéen est cependant le territoire métropolitain exposé aux températures les plus élevées”, détaillent les auteurs de l’étude.

Les territoires les plus exposés aux chaleurs anormales abritent également près de 1,2 million de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, habitant parfois dans des logements mal isolés. De plus, ils concentrent de nombreux emplois dans la construction et l’agriculture dont l’exercice est particulièrement difficile lorsque les températures sont anormales.