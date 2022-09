Championnat du monde de kitesurf (Dakhla-2022): les Marocains Achraf Bentajer et Reda Lefdali accèdent au tableau final

Sur un total de 14 athlètes marocains engagés, deux seulement ont réussi à composter leurs billets pour ce championnat du monde, placé sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI et qui verra l’entrée en lice, dès mercredi, des meilleurs kitesurfeurs internationaux.

Achraf Bentajer et Reda Lefdali ont décroché leurs tickets après une rude concurrence avec quatre autres athlètes, en l’occurrence Farah Drahim, Nourdin Mansour, Mohammed Ghali et Amine Mana.

Cette manifestation sportive, initiée par l’Association “Lagon Dakhla pour le développement du sport et l’animation culturelle” et le Global Kitesports Association (GKA), sous l’égide du World Sailing Federation (WSF), se tient jusqu’au 02 octobre prochain avec la participation de pas moins de 54 athlètes issus de plusieurs pays, en l’occurrence le Maroc, la France, l’Australie, la Suisse, l’Espagne, le Brésil, le Canada, les Etats Unis d’Amérique, les Pays-Bas, le Cap Vert, l’Afrique du Sud, l’Allemagne et l’Île de la Réunion.

En 2021, l’Italien Airton Cozzolino, chez les hommes, et la Française Capucine Delannoy, chez les dames, se sont adjugé le 11ème Championnat du monde de kitesurf « Prince Moulay El Hassan ».